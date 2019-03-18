В Алтайском крае стало больше убийств, но снизилось количество суицидов

СЕГОДНЯ 16:31 2019-03-18T16:31:29+03:00

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В Алтайском крае продолжается естественная убыль населения. Только за январь 2019 года в регионе умер 3251 человек, в то время как родилось 1807 человек.

По данным Алтайкрайстата, в январе 2019 года естественная убыль населения составила 1444 человека. Примечательно, что в регионе растет количество суицидов и убийств. В первый месяц текущего года было зарегистрировано 21 убийство, в то время как в январе 2018 года в крае было совершено 11 убийств.

В январе 2019 года добровольно расстались с жизнью 53 человека. За первый месяц 2018 года было зарегистрировано 60 суицидов.

Чаще всего в Алтайском крае умирают от болезней системы кровообращения. На втором месте причиной смерти являются новообразования.

Интересно, что в январе 2019 года распалось 225 браков, в то время, как в январе 2018 года семейные отношения разорвала 731 пара. Между тем, заметно снизилось количество браков. Если в январе 2018 года образовалось 684 семьи, то в первый месяц текущего года зарегистрировано 469 браков.

ИСТОЧНИК KP.RU