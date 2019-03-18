2019-03-18T15:18:51+03:00
Происшествия

На Алтае приезжий изнасиловал 6-летнюю подругу своего сына

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Ближайшие 12 лет 36-летний житель Красноярского края проведет в колонии строго режима. Это наказание он получил за насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки. Преступление было совершено на территории Алтайского края.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону, в июле 2017 года осужденный вместе со своей семьей приехал в гости к матери, проживающей в одном из районов Алтайского края. В один из дней он подкараулил на соседской усадьбе шестилетнюю девочку, которая дружила с его сыном. В итоге он совершил в отношении ребенка

насильственные действия сексуального характера.

В ходе предварительного следствия подозреваемый своей вины не признал. Несмотря на активную линию защиты, следствию удалось собрать достаточные доказательства, которые суд принял во внимание и назначил подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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