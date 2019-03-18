2019-03-18T14:30:28+03:00
Дом. Семья

В Алтайском крае с озера Светлого улетают лебеди

Юлия ЕВГРАФОВА
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Лебеди-кликуныЛебеди-кликуныФото: Олег УКЛАДОВ
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У лебедей-кликунов закончился сезон зимовки, поэтому они улетают с озера Светлого, которое находится в Советском районе.

Сейчас там осталось около 200 птиц, сообщается на официальном сайте Алтайского края. В течение нескольких дней все они улетят с водоема, поэтому если жители края хотят их увидеть, нужно поторопиться.

- Разлетаться на гнездование в полярные районы лебеди в этом году начали еще до 8 марта. Этому способствовала теплая погода. Пока еще лебедей можно увидеть со смотровой площадки, - говорит егерь заказника «Лебединый» Владимир Никулинский.

В нынешнем году в заказнике зимовало более тысячи птиц, которые съели около 20 тонн корма.

В заказник «Лебединый» птицы прилетают ежегодно. Здесь же, на незамерзающем озере Светлое, находится и смотровая площадка, с которой можно любоваться на лебедей-кликунов. Ежегодно их прилет открывается зимний туристический сезон «Алтайская зимовка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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