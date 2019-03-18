В Алтайском крае с озера Светлого улетают лебеди
У лебедей-кликунов закончился сезон зимовки, поэтому они улетают с озера Светлого, которое находится в Советском районе.
Сейчас там осталось около 200 птиц, сообщается на официальном сайте Алтайского края. В течение нескольких дней все они улетят с водоема, поэтому если жители края хотят их увидеть, нужно поторопиться.
- Разлетаться на гнездование в полярные районы лебеди в этом году начали еще до 8 марта. Этому способствовала теплая погода. Пока еще лебедей можно увидеть со смотровой площадки, - говорит егерь заказника «Лебединый» Владимир Никулинский.
В нынешнем году в заказнике зимовало более тысячи птиц, которые съели около 20 тонн корма.
В заказник «Лебединый» птицы прилетают ежегодно. Здесь же, на незамерзающем озере Светлое, находится и смотровая площадка, с которой можно любоваться на лебедей-кликунов. Ежегодно их прилет открывается зимний туристический сезон «Алтайская зимовка».
ИСТОЧНИК KP.RU