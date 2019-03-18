Отец бил сына-школьника за плохие отметки

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-18T13:36:25+03:00

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В Алтайском крае отец-одиночка может пойти под суд за то, что избивал собственного сына-школьника за плохие отметки.

Органы опеки установили, что ученик пятого класса систематически приходил в школу с синяками.

- Когда стали расспрашивать, выяснилось, что отец, который воспитывал его один, на протяжении 2018 года время от времени бил его за неудовлетворительную успеваемость в школе и непослушание, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Свое поведение и поступки мужчина объяснил так: это его модель воспитания ребенка. Никакого другого оправдания он не придумал. Для него это оказалось нормой.

В результате мальчика у него отобрали и поместили в детский дом. Отцу же предъявили обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе за истязание малолетнего. Теперь суд решит его судьбу. А мужчине тем временем, грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU