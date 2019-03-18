Первый укус клеща зафиксирован на Алтае
В Республике Алтай зафиксирован первый случай присасывания клещей в этом сезоне.
Это произошло на минувшей неделе. 15 марта жительница Онгудайского района, живущая на животноводческой стоянке, заметила на себе клеща. На данный момент это первый случай, но не исключено, что в ближайшее время число пострадавших возрастет. Дело в том, что после несколько теплых дней на южной стороне гор сошел снег и это «разбудило» опасных кровососов.
В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что как и ранее для безопасности людей места массового посещения (базы отдыха, детские лагери и площадки, скверы, парки и т.д.) будут обрабатывать. Однако как бы там ни было, самым верным способом защиты являются прививки.
Что касается Алтайского края, то пока сообщений о том, что клещи проснулись, не было.
ИСТОЧНИК KP.RU