Алтайские единоросы провели совещание по партийным проектам

СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-18T13:06:03+03:00

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На днях состоялось организационное совещание координаторов и председателей общественных советов и партийных проектов партии «Единая Россия» реализуемых на территории Алтайского края.

Открывая совещание, секретарь реготделения Александр Романенко напомнил коллегам о важной роли партийных проектов, как в деятельности партии, так и в социально-экономическом развитии региона.

- В связи с принятием майских указов, решениями по реализации в крае национальных проектов, в регионе разработаны и действуют соответствующие постановления Правительства и план мероприятий по их реализации. Задача регионального отделения партии – включиться в эту работу, разработать четкий план действий по реализации каждого проекта на территории региона, - отметил секретарь. - И эти действия должны быть созвучны с федеральными тенденциями, для чего следует соотнести их с тезисами послания президента, национальными проектами. Это то, о чем в своем выступлении на конференции РО «Единой России» говорил губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко. Эту задачу поставила перед собой партия на уровне Федерации

Принявшая участие в мероприятии заместитель секретаря по проектной работе Стелла Штань в свою очередь поставила перед координаторами и председателями общественных советов основные задачи на 2019 год по реализации партийных проектов.

- Первоочередная задача - привлечение к проектной работе всех заинтересованных лиц, - подчеркнула Штань. - Необходимо сформировать общественные советы при проектах, налаживать взаимодействие с профильными органами власти, в том числе муниципальной. На данном этапе по каждому из проектов должен быть сформирован четкий план мероприятий на год.

Она добавила, что результаты работы необходимо доносить до жителей края и транслировать на федеральный уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU