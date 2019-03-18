2019-03-18T12:44:37+03:00
Происшествия

Рубцовчанка вместо компенсации за лекарства потеряла 270 тысяч рублей

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Рубцовчанка вместо компенсации за лекарства потеряла 270 тысяч рублейРубцовчанка вместо компенсации за лекарства потеряла 270 тысяч рублейФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Пенсионерка из Рубцовска лишилась всех своих сбережений после того, как ей позвонили мошенники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, пожилой женщине позвонила неизвестная девушка, которая представилась бесплатным адвокатом. Она рассказала, что женщине полагается компенсация за якобы поддельные лекарства, которые пенсионерка приобрела ранее. Мошенница сказала, что для получения компенсации необходимо оплатить налог. В итоге она убедила пенсионерку перевести 270 тысяч рублей. После этого связь с мошенницей прервалась.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции предупреждают об участившихся фактах мошенничества и обращаются к родственникам пожилых людей с просьбой рассказать своим близким о телефонных аферистах и предостеречь их от необдуманного перевода денег незнакомцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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