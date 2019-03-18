2019-03-18T12:20:55+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» перевезли свыше миллиона человек с начала года

САПОЖКОВА Александра
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«Уральские авиалинии»«Уральские авиалинии»Фото: предоставлено пресс-службой
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По итогам первых двух месяцев «Уральские авиалинии» перевезли 1 118 091 пассажира (+8% к показателям 2018 года). На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) – 598 157 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) – 209 242 человека, по СНГ – 310 692 человека. Всего за этот период выполнено 8 143 рейса (+5% к 2018 году), среди них ВВЛ – 4 327, МВЛ – 1 436, СНГ – 2 380. Пассажирооборот вырос на 8% и составил 2 746 397 тыс. пасс. км.

В феврале 2019 года услугами авиакомпании воспользовались 514 019 пассажиров, что выше показателя 2018 года на 9%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 280 908 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) – 88 130 человек и по ближнему зарубежью (СНГ) – 144 981 человек. В феврале «Уральские авиалинии» выполнили 3 720 рейсов (+7% к прошлому году), среди них 576 рейсов по МВЛ, 2 026 по ВВЛ и 1 118 по странам СНГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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