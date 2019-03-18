Жители барнаульской зоны задолжали 70 млн рублей за вывоз мусора
Около 70 млн рублей задолжали региональному оператору жители барнаульской зоны за вывоз мусора.
Как сообщает пресс-служба компании «ЭКО-Комплекс» за услугу не платят более половины абонентов. Региональный оператор уточняет, что основную долю неплательщиков составляют селяне.
Хуже всего ситуация с платежной дисциплиной складывается в Ребрихинском районе.
В компании «ЭКО-комплекс» поясняют, что многие отказываются заключать договоры на вывоз мусора, полагая, что без документа не будет и платы.
По факту установленный порядок гласит, что если в населенном пункте работает региональный оператор, значит, услугу считается оказанной всем его жителям.
Региональный оператор предупредил, что к неплательщикам будут применяться штрафные санкции. При этом в первые три месяца с начала реформы решено не начислять штрафы и пени, но уже в апреле обещают направить первые иски.
ИСТОЧНИК KP.RU