«Единая Россия» в регионе составит рейтинг местных отделений партии

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-18T11:18:12+03:00

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Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия» запускает новый формат внутрипартийной работы - рейтингование местных отделений. По словам руководителя Регионального исполнительного комитета партии Дениса Голобородько, рейтинг необходим для более объективной оценки деятельности парторганизаций на местах.

- При расчете рейтинга будет учитываться агитационная работа партячейки, партийное строительство – создание первичных отделений, прием в партии, организация работы фракций в местных представительных органах, итоги участия в выборах, всего более 20 критериев, - сообщил Голобородько. - Методика расчета рейтинга разработана региональным исполкомом партии. Он будет использоваться в аналитической работе реготделения и учитываться при мотивации МО.

Рейтинговую форму оценки работы региональный исполком обсудит с местными партийцами во время учебы в региональной партийной школе (РПШ).

РПШ - новый кадровый проект Регионального отделения партии. Его цель - обучение партактива новым знаниям в политической сфере. По аналогии с федеральным проектом «Высшая партийная школа», обучение в РПШ будет разбито на тематические модули. Повысить свою квалификацию смогут молодые активисты, координаторы и председатели общественных советов партийных проектов, реализуемых в регионе, а также их помощники, сотрудники регионального исполнительного комитета, а также секретари и сотрудники местных отделений партии. Первые занятия начнутся в конце марта и будут посвящены повышению квалификации сотрудников местных отделений.

ИСТОЧНИК KP.RU