Бассейн «Дельфин», в котором рухнула кровля, планируют запустить к апрелю

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-18T11:40:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В бийском бассейне «Дельфин» подходит к концу ремонт. Помимо самого бассейна и кровли отремонтировали душевые и раздевалки.

Напомним, в марте минувшего года в основном зале бассейна откололся кусок конструкции кровли. Он пробил натяжной потолок и упал в воду. В это время здесь шла тренировка, к счастью, никто из ребят и тренеров не пострадал.

Подрядчик выяснил, что менять нужно всю конструкцию кровли. Ремонтом было не обойтись – решили ставить новую. Тогда был назван первоначальный срок сдачи объекта - ноябрь 2018 года.

- Но когда начали ремонтировать крышу, решили обновить стены, фасад. Потом добавились окна. В итоге дату окончания ремонта перенесли на декабрь. Затем решили заменить покрытие бассейна, провести отделочные работы в душевых и раздевалках. И вновь открытие перенесли, - пишет «Бийский рабочий».

Теперь «Дельфин» планируют запустить к апрелю. Режим работы будет прежним – с 8 до 21 часа. Однако если будет наплыв посетителей, то здесь готовы продлить время работы до 22 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU