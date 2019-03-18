Очередные «террористы» атаковали бийские школы
Утром 18 марта в Бийске эвакуировали ряд школ из-за очередных писем с угрозой минирования. Их точное число не известно, информация есть о девяти учреждениях.
Как сообщает издание «Толк» со ссылкой на городской комитет по образованию, письма поступили на электронные адреса после 22 часов в воскресенье. Сообщения в школах увидели сегодня утром и позвонили на номер вызова экстренных служб 112. Далее прошла эвакуация.
В соцсетях прошла информация, что «заминировали» не только школы, но и Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса, а также Горбольницу №1, детсад №27, БТИ и другие учреждениях.
Напомним, первая в этом году волна ложных минирований прокатилась по Бийску и Барнаулу в феврале.
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ИСТОЧНИК KP.RU