Очередные «террористы» атаковали бийские школы

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-18T10:18:28+03:00

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Утром 18 марта в Бийске эвакуировали ряд школ из-за очередных писем с угрозой минирования. Их точное число не известно, информация есть о девяти учреждениях.

Как сообщает издание «Толк» со ссылкой на городской комитет по образованию, письма поступили на электронные адреса после 22 часов в воскресенье. Сообщения в школах увидели сегодня утром и позвонили на номер вызова экстренных служб 112. Далее прошла эвакуация.

В соцсетях прошла информация, что «заминировали» не только школы, но и Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса, а также Горбольницу №1, детсад №27, БТИ и другие учреждениях.

Напомним, первая в этом году волна ложных минирований прокатилась по Бийску и Барнаулу в феврале.

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ИСТОЧНИК KP.RU