2019-03-18T09:52:56+03:00
Общество

Памятник Кириллу и Мефодию установят в Барнауле

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Проект памятникаПроект памятникаФото: пресс-службы Барнаульской епархии
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В Барнауле подвели итоги конкурса эскизов будущего памятника святым Кириллу и Мефодию.

В пресс-службе барнаульской епархии сообщают, что победителем был признан скульптор Михаил Соломатин и архитектор Иван Соловьев. Их проект частично будет использован при создании памятника равноапостольным Кириллу и Мефодию. Предполагается, что его могут установить в районе речного вокзала. Если точнее – в сквере у Барнаульского Знаменского женского монастыря. Ближе к площади Владимира Баварина.

И Соломатин и Соловьев оба являются выпускниками Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова. Стаж Михаила составляет 20 лет, у Ивана – десять. У обоих за спиной есть реализованные проекты зданий и памятников.

В какие именно сроки будет реализован проект по созданию и установке памятника Кириллу и Мефодию – не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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