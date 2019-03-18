2019-03-18T09:10:05+03:00
Происшествия

Неизвестный мужчина помог бабушке донести пакеты, а потом украл ее сотовый

Анна СЕМИНА
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Скриншот съемки камеры наблюдения (фото: со страницы vk.com/incident22)Скриншот съемки камеры наблюдения (фото: со страницы vk.com/incident22)Фото: скриншот сайта
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В Барнауле разыскивают неизвестного мужчину, который сначала помог пенсионерке донести до дома тяжелые пакеты, а затем украл ее сотовый.

О происшествии сообщили в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». Он произошел 9 марта на проспекте Строителей, 21.

- Около магазина «Мария-Ра» на Строителей, 9 две девушки хотели помочь бабушке донести пакеты, однако их опередил злоумышленник, который донёс пакеты, а потом обокрал бабушку, - рассказывают в группе.

Когда бабушка и ее помощник зашли в подъезд, он вытащил у нее телефон и скрылся. Теперь его разыскивают. Также разыскивают девушек, которые видели подозреваемого. Очевидцев просят написать администрации группы.

Что примечательно, довольно большое число подписчиком сообщества не поверили в историю и предположили, что женщина сама потеряла телефон.

- Может сама где-то выронила или забыла. Помог, называется. После этого делай добрые дела, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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