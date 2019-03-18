2019-03-18T07:38:47+03:00
Политика

«Единая Россия» держит на контроле развитие местных отделений партии в Алтайском крае

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Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия» в своём развитии делает ставку на местные и первичные отделения. Они являются фундаментом, без которого «Единая Россия» не стала бы самым многочисленным региональным отделением среди политических партий и не была бы представлена абсолютным большинством во всех представительных органах края.

- Мы неоднократно заявляли, что нас интересует, прежде всего, качество партийных рядов. Именно на руководстве местных и первичных отделений партии лежит основная работа по привлечению к работе заинтересованных в этом лиц. Данная деятельность ведется в постоянном режиме, — говорит руководитель исполкома Алтайского регионального отделения «Единой России» Денис Голобородько.

В региональном отделении подчёркивают, что внимательно следят за тем, как происходят процессы по привлечению в партию в муниципалитетах региона. Любая информация о деятельности местных отделений «Единая Россия», которая публикуется в СМИ региона, проверяется.

- Мы взяли на контроль ситуацию в Бийском отделении партии, описанную в алтайских средствах массовой информации, — отмечает Денис Голобородько. — Методы по привлечению в наши ряды, описанные в публикациях, не должны и не могут использоваться. Подчеркиваем, что вступление в партию и её сторонники осуществляется исключительно на принципе добровольности.

Алтайское региональное отделение партии всегда открыто для сотрудничества и вступления в партию жителей региона, разделяющих программные цели организации и готовых активно участвовать в их реализации. «Единая Россия» не гонится за количеством обладателей членских билетов, важно, чтобы такие решения принимались осознано, подчёркивают в исполкоме отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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