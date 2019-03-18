Женщину-инвалида ограбили в Алтайском крае
49-летняя женщина-инвалид из Алтайского края стала жертвой грабежа: на нее напала знакомая.
Инцидент произошел накануне вечером в селе Кулунда. 50-летняя местная жительница зашла в квартиру своей знакомой.
- Там она несколько раз ударила хозяйку по лицу, а затем нашла в комнате кошелек и вытащила из него шесть тысяч рублей. Более того, перед тем как уйти, она прихватила с собой четыре пачки сигарет, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Полицейские установили личность злоумышленница. Ею оказалась ранее судимая жительница села. Ее задержали. Изъять у подозреваемой удалось только около двух тысяч рублей. Остальное она потратила на алкоголь.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU