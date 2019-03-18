2019-03-18T07:24:41+03:00
Происшествия

Женщину-инвалида ограбили в Алтайском крае

Анна СЕМИНА
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Селянка украла деньги, которые потратила на алкогольСелянка украла деньги, которые потратила на алкогольФото: Анна СЕМИНА
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49-летняя женщина-инвалид из Алтайского края стала жертвой грабежа: на нее напала знакомая.

Инцидент произошел накануне вечером в селе Кулунда. 50-летняя местная жительница зашла в квартиру своей знакомой.

- Там она несколько раз ударила хозяйку по лицу, а затем нашла в комнате кошелек и вытащила из него шесть тысяч рублей. Более того, перед тем как уйти, она прихватила с собой четыре пачки сигарет, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские установили личность злоумышленница. Ею оказалась ранее судимая жительница села. Ее задержали. Изъять у подозреваемой удалось только около двух тысяч рублей. Остальное она потратила на алкоголь.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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