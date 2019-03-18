2019-03-18T07:21:09+03:00
Общество

Виктор Томенко обсудил с участниками конкурса «Лидеры России» перспективы развития туризма в регионе

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Виктор Томенко обсудил с участниками конкурса «Лидеры России» перспективы развития туризма в регионеВиктор Томенко обсудил с участниками конкурса «Лидеры России» перспективы развития туризма в регионеФото: предоставлено пресс-службой
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко совместно с финалистами конкурса «Лидеры России» обсудил возможности развития туристического потенциала региона.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, губернатор выслушал предложения участников конкурса о том, как увеличить количество приезжающих в Алтайский край. Отдельно обсуждался вопрос об увеличении потока иностранных туристов.

– Для меня эта работа стала своеобразной фокус-группой, которая позволила выяснить, насколько раскручен наш туристический бренд. Оказалось, что он раскручен недостаточно. Нас еще мало знают и мало видят. Поэтому нужно больше заниматься продвижением края как туристического региона, места отдыха, лечения, восстановления, – отметил Виктор Томенко.

Напомним, что в финал конкурса «Лидеры России», который проходил в Сочи с 15 по 17 марта от Алтайского края прошли три представителя: заместитель главного врача Алтайской краевой офтальмологической больницы Владимир Ткачев, руководитель барнаульской компании «ВОТЭТОЧАЙ» Евгений Шафорост и директор проекта компании «Джей Ви Пи» Евгений Трухачев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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