Барнаулец украл из магазина леденцы и раздал их детям

СЕГОДНЯ 05:28 2019-03-18T05:28:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Барнаула может лишиться свободы за то, что украл леденцы в одном из магазинов города, а затем раздал их на улице детям.

Как сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Елена Плеханова, 25-летний мужчина воспользовался тем, что его товарищ отвлек продавца. В этот момент он незаметно взял коробку с леденцами и вышел на улицу. Позже подозреваемый объяснил, что попробовал конфету на вкус, но она ему не понравилась. Тогда он решил раздать леденцы детям.

Известно, что общая стоимость коробки с леденцами чуть больше тысячи рублей, однако положение барнаульского Робина Гуда отягчает то, что ранее он уже был судим за мелкое хищение и в момент новой кражи находился на условном сроке. Теперь он может получить реальный срок лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU