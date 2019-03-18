2019-03-18T05:28:54+03:00
Происшествия

Барнаулец украл из магазина леденцы и раздал их детям

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель Барнаула может лишиться свободы за то, что украл леденцы в одном из магазинов города, а затем раздал их на улице детям.

Как сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Елена Плеханова, 25-летний мужчина воспользовался тем, что его товарищ отвлек продавца. В этот момент он незаметно взял коробку с леденцами и вышел на улицу. Позже подозреваемый объяснил, что попробовал конфету на вкус, но она ему не понравилась. Тогда он решил раздать леденцы детям.

Известно, что общая стоимость коробки с леденцами чуть больше тысячи рублей, однако положение барнаульского Робина Гуда отягчает то, что ранее он уже был судим за мелкое хищение и в момент новой кражи находился на условном сроке. Теперь он может получить реальный срок лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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