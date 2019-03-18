Более 1200 жителей Алтайского края пострадали от бродячих собак за 2 года

СЕГОДНЯ 03:58 2019-03-18T03:58:11+03:00

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В Алтайском крае по-прежнему остается острой проблема, связанная с нападением безнадзорных животных на людей. Только в предыдущие два года в регионе после нападения бродячих собак за помощью обратились более 1200 человек.

Как пишет «Алтайская правда», об этом на заседании совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципальных образований сообщила начальник отдела по надзору за законностью правовых актов прокуратуры края Ирина Трошина.

В частности она отметила, что отловом и содержанием бродячих собак должны заниматься органы местного самоуправления. Раньше муниципалитеты делали это за собственный счет, а в 2016 году им были переданы государственные полномочия. В региональном бюджете на текущий год на эти цели предусмотрено 8 млн рублей.

Ирина Трошина заметила, что муниципалитеты не в полном объеме расходует средства, которые выделятся на работу с безнадзорными животными. По ее словам треть муниципалитетов края возвращают деньги в краевой бюджет, хотя в регионе каждый год должны отлавливать более 10,5 тысяч собак.

Тем временем только за последние два года в органы местного самоуправления поступило 954 обращения с требованием принять меры по отлову бродячих собак. Жители края писали жалобы и в прокуратуру на бездействие местных властей. В десяти случаях факты подтвердились и были приняты меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU