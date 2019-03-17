Школьник угрожал однокласснику расправой, если тот не принесет ему деньги

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-17T13:16:04+03:00

Школьник отдал однокласснику более 28 тысяч рублей, чтобы тот не бил его Фото: Анна СЕМИНА

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В Республике Алтай возбудили уголовное дело против 15-летнего школьника, который шантажировал одноклассника и требовал с него деньги.

Следствие установило, что с апреля по декабрь 2018 года ученик одной из школ Горно-Алтайска требовал от своего одноклассника деньги. Свои слова он подкреплял применением физической силы, либо угрозой ее применения.

- Так как мальчик был запуган, и очень боялся сверстника, он частями передавал ему деньги. В сумме одноклассник получил от него более 28 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное с применением насилия». В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Отметим, максимальная санкция по данной статье составляет до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU