Школьник угрожал однокласснику расправой, если тот не принесет ему деньги
В Республике Алтай возбудили уголовное дело против 15-летнего школьника, который шантажировал одноклассника и требовал с него деньги.
Следствие установило, что с апреля по декабрь 2018 года ученик одной из школ Горно-Алтайска требовал от своего одноклассника деньги. Свои слова он подкреплял применением физической силы, либо угрозой ее применения.
- Так как мальчик был запуган, и очень боялся сверстника, он частями передавал ему деньги. В сумме одноклассник получил от него более 28 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное с применением насилия». В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Отметим, максимальная санкция по данной статье составляет до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU