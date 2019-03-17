СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-17T10:26:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле пропал 22-летний парень Алексей Тришкин. Сутки назад, утром 16 марта, он уехал на работу и пропал.

Как говорится в объявлении в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», молодой человек отправился на работу, но на данный момент пока не известно был ли он вчера там или нет. До 4-х часов дня его телефон был доступен, правда на звонки Алексей не отвечал. Затем абонент стал недоступен. Такая же ситуация и на данный момент.

Родственники написали заявление о пропаже в полицию. О пропавшем известно, что он неконфликтный, не пьющий.

Приметы Алексея Тришкина: худощавое телосложение, высокий, глаза карие, волосы темные. Был одет в черную парку, синие джинсы, черные кроссовки. С собой у него был рюкзак.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, либо видел его, просьба сообщить по телефону: 8-913-091-2447 Евгений, 8-905-982-3556 Владислава, либо 02 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU