2019-03-17T07:30:53+03:00
Дом. Семья

Один - серый, другой - белый: В зоопарке Барнаула родились два козлика

Анна СЕМИНА
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Белый козленокБелый козленокФото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
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В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» продолжается череда беби-бума. На этот раз на свет появились козлики.

- На этой неделе (с разницей в пару дней) сразу две наших козочки Марфа и Зоя принесли нам очаровательных малышей. Сейчас семьи находятся в тёплом доме, но как только установится комфортная погода - мамы с малышами будут радовать взоры наших гостей, - рассказывают в зоопарке.

Серый козленок Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Серый козленокФото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

И действительно, малыши бесспорно милые. Причем один из козликов белый, а другой серый. Поклонники зоопарка уже оценили прибавление в семействе:

- Какие милята! Чудесные малыши. Какие лапочки! Мимимишность сплошная!!! – пишут они в социальных сетях.

Напомним, в этом году в зоопарке уже родились гималайские мишки. Это долгожданное потомство от любимцев барнаульской публики Жоры и Даши. Правда, какой пол у малышей пока неизвестно. Пока детки находятся с мамой и из берлоги не выходят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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