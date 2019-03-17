2019-03-17T05:54:49+03:00
Спорт

Волейболисты «Университета» на выезде обыграли «Трансгаз Ставрополь»

Анна СЕМИНА
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В субботу, 16 марта, в Георгиевске состоялся очередной матч чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «А». Наш «Университет» одержал победу над ВК «Трансгаз Ставрополь» (Кисловодск)

Встреча состоялась в рамках 20-го тура чемпионата России. Игра, как говорится, была как качели: сначала впервой партии победили хозяева площадки – 25:23, во второй команда Ивана Воронкова – 20:25, затем снова алтайские волейболисты – 22:25… Самой напряженной оказался четвертый сет. В итоге соперники перевалили за 30 очков. Никто не желал упускать возможность продлить поединок и перетащить удачу на свою сторону (32:30).

На тай-брейке «Трансгаз Ставрополь» сначала повел 8:4. И уже казалось, что победитель определен. Но не тут-то было! После смены площадки барнаульцы сначала уверенно сравняли счет, а затем сами нарастили преимущество. В последствии оно перетекло в победу – 3:2.

Сегодня, 17 марта, состоится повторный матч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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