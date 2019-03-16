17 марта пройдет 50-километровый марафон «Черемное – Барнаул»

СЕГОДНЯ 14:14 2019-03-16T14:14:44+03:00

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В воскресенье, 17 марта, в Алтайском крае пройдет массовый лыжный марафон «Черемное – Барнаул». В прошлом году в нем приняли участие почти 1200 человек.

Доставка участников марафона будет организована на комфортабельных автобусах с 7.00 до 8.00 от лыжной базы «Динамо» до стартового сектора в селе Черемное. Свои вещи спортсмены смогут спокойно сдать в гардероб, а с собой в автобус взять только лыжи и рюкзак с самым необходимым. Стоимость проезда равна 100 рублям.

Старт лыжного марафона назначен на 9-10 часов. Расстояние до финиша – базы «Динамо» – составляет порядка 50 километров. По пути будут развернуты четыре пункта питания и отдыха.

В этот же день на «Трассе здоровья» пройдет официальное закрытие зимнего сезона. Там организуют физкультурно-развлекательные конкурсы, чаепитие, сладкие угощения и приятные сюрпризы.

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ИСТОЧНИК KP.RU