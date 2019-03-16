2019-03-16T14:14:44+03:00
Общество

17 марта пройдет 50-километровый марафон «Черемное – Барнаул»

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
В воскресенье днем столбик термометра поднимется до -2…-4 градусов.В воскресенье днем столбик термометра поднимется до -2…-4 градусов.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

В воскресенье, 17 марта, в Алтайском крае пройдет массовый лыжный марафон «Черемное – Барнаул». В прошлом году в нем приняли участие почти 1200 человек.

Доставка участников марафона будет организована на комфортабельных автобусах с 7.00 до 8.00 от лыжной базы «Динамо» до стартового сектора в селе Черемное. Свои вещи спортсмены смогут спокойно сдать в гардероб, а с собой в автобус взять только лыжи и рюкзак с самым необходимым. Стоимость проезда равна 100 рублям.

Старт лыжного марафона назначен на 9-10 часов. Расстояние до финиша – базы «Динамо» – составляет порядка 50 километров. По пути будут развернуты четыре пункта питания и отдыха.

В этот же день на «Трассе здоровья» пройдет официальное закрытие зимнего сезона. Там организуют физкультурно-развлекательные конкурсы, чаепитие, сладкие угощения и приятные сюрпризы.

Читайте также

В Барнауле выходные начались со снегопада

В воскресенье днем столбик термометра поднимется до -2…-4 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Славгороде эвакуировали жителей пятиэтажки
В Алтайском крае работают только две ледовые переправы
В Барнауле нашли сразу две фальшивые тысячные купюры
Барнаульские дорожники устраняют последствия утреннего снегопада
Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле
Трамвай переехал девушку около ТРЦ «Огни»
16 марта в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки
Под именем депутата «заминировали» Бийскую администрацию
«Как моя жена должна здесь ходить по магазинам»: алтайский депутат не хочет жить в райцентре
Барнаул встал в семибалльных пробках вечером 15 марта
Барнаульцев приглашают работать в ГИБДД
Названы профессии с самыми низкими и высокими зарплатами по Алтайскому краю
В Алтайском крае на газификацию потратят 730 млн рублей
В Алтайском крае закрывается лыжный сезон
В надежде выиграть телефон девушка потеряла 127 тысяч рублей
Семейная пара погибла при пожаре в алтайском селе
В Барнауле талые воды подтопили первые жилые дома
Пенсионерку из Бийска обманули на 85 тысяч рублей
За 1,5 миллиарда рублей продают барнаульский торговый центр
Пока, ОРВИ: В Алтайском крае снижается число заболевших
Заключенные Алтайского края делают свои программы на кабельном ТВ
В центре Барнаула частично перекрыли переулок