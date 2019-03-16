2019-03-16T09:48:51+03:00
Происшествия

В Барнауле нашли сразу две фальшивые тысячные купюры

Дарья САВЕНКО
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Подделки, имеющие аналогичную серию, на территории Алтайского края изымались уже неоднократно.Подделки, имеющие аналогичную серию, на территории Алтайского края изымались уже неоднократно.Фото: Дарья САВЕНКО
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Две фальшивые купюры обнаружили в Барнауле. Полицейские проводят проверку.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, купюры с признаками подделки были обнаружены сотрудником банка при пересчете денег из инкассаторской сумки. В финансовую организацию они попали из магазина крупной торговой сети города.

Как оказалось, из крупной денежной суммы две тысячные банкноты оказалась поддельными. Об этом сразу сообщили в правоохранительные органы.

- Полицейским предстоит установить личность фальшивомонетчика. Подделки, имеющие аналогичную серию, на территории Алтайского края изымались уже неоднократно, - отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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