2019-03-16T08:16:58+03:00
Общество

Барнаульские дорожники устраняют последствия утреннего снегопада

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
В случае ухудшения погоды рабочие и техника готовы к работе в усиленном режиме.В случае ухудшения погоды рабочие и техника готовы к работе в усиленном режиме.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Утром 16 марта барнаульцы увидели за окном настоящую зиму, правда температура была далеко не зимней – плюс один градус. Снега выпало так много, что более 30 коммунальных дорожных машин выехали в город.

Рабочие предприятия «Автодорстрой» уже посыпали песчано-соляной смесью основные городские магистрали, по которым проходят маршруты общественного транспорта, а также приступили к обработке второстепенных улиц. Во второй половине дня дорожники будут сгребать снег с проезжей части там, где он не растает. Также машины очищают тротуары.

В случае ухудшения погоды рабочие и техника готовы к работе в усиленном режиме.

Читайте также

В Барнауле выходные начались со снегопада

В воскресенье – облачная погода со снегом. Столбик термометра ночью опустится до -7…-9 градусов, днем поднимется до -2…-4. Ветер западный 5-10 метров в секунду (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле
Трамвай переехал девушку около ТРЦ «Огни»
16 марта в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки
Под именем депутата «заминировали» Бийскую администрацию
«Как моя жена должна здесь ходить по магазинам»: алтайский депутат не хочет жить в райцентре
Барнаул встал в семибалльных пробках вечером 15 марта
Барнаульцев приглашают работать в ГИБДД
Названы профессии с самыми низкими и высокими зарплатами по Алтайскому краю
В Алтайском крае на газификацию потратят 730 млн рублей
В Алтайском крае закрывается лыжный сезон
В надежде выиграть телефон девушка потеряла 127 тысяч рублей
Семейная пара погибла при пожаре в алтайском селе
В Барнауле талые воды подтопили первые жилые дома
Пенсионерку из Бийска обманули на 85 тысяч рублей
За 1,5 миллиарда рублей продают барнаульский торговый центр
Пока, ОРВИ: В Алтайском крае снижается число заболевших
Заключенные Алтайского края делают свои программы на кабельном ТВ
В центре Барнаула частично перекрыли переулок