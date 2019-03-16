Барнаульские дорожники устраняют последствия утреннего снегопада

СЕГОДНЯ 08:14 2019-03-16T08:16:58+03:00

В случае ухудшения погоды рабочие и техника готовы к работе в усиленном режиме. Фото: Дарья САВЕНКО

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Утром 16 марта барнаульцы увидели за окном настоящую зиму, правда температура была далеко не зимней – плюс один градус. Снега выпало так много, что более 30 коммунальных дорожных машин выехали в город.

Рабочие предприятия «Автодорстрой» уже посыпали песчано-соляной смесью основные городские магистрали, по которым проходят маршруты общественного транспорта, а также приступили к обработке второстепенных улиц. Во второй половине дня дорожники будут сгребать снег с проезжей части там, где он не растает. Также машины очищают тротуары.

В случае ухудшения погоды рабочие и техника готовы к работе в усиленном режиме.

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В воскресенье – облачная погода со снегом. Столбик термометра ночью опустится до -7…-9 градусов, днем поднимется до -2…-4. Ветер западный 5-10 метров в секунду (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU