Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:01 2019-03-16T07:01:53+03:00

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На заседании Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) в Пекине было принято решение провести в мае 2021 года в Барнауле этап Кубка мира.

Как сообщили в пресс-службе Министерства спорта Алтайского края, комиссия ICF оценила шесть презентаций гребного канала, которые боролись за право проведения международных соревнований. Экспертам понравился гребной канал в Барнауле, поэтому здесь было принято решение провести один из этапов.

- Формат предстоящих соревнований еще будут уточнять, но уже известно, что наряду с каноэ-спринтом будет присутствовать паралимпийская дисциплина - параканоэ, - отмечают в ведомстве.

Напомним, первым крупным международным стартом на Барнаульском гребном канале стал Кубок чемпионов, который состоялся в сентябре 2018 года. На эти соревнования в Барнаул приезжали суперзвезды мировой гребли из 24 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU