2019-03-16T06:06:38+03:00
Происшествия

Трамвай переехал девушку около ТРЦ «Огни»

Она переходила пути в неположенном месте
Дарья САВЕНКО
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МУП «Горэлектротранс»МУП «Горэлектротранс»
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Трамвай маршрута №10 сбил девушку, которая переходила пути в неположенном для этого месте. Произошло это вечером 15 марта в Барнауле по адресу Антона Петрова, 170, недалеко от ТРЦ «Огни».

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, трамвай не просто сбил, а переехал пешехода. Девушке на вид около 20 лет. Когда ее достали из-под транспортного средства, она находилась в сознании. Из видимых повреждений у сбитой была только ссадина на голове. Несмотря на это, ее увезли в больницу на «скорой». Движение трамваев было временно остановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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