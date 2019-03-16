16 марта в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки
Продовольственные ярмарки пройдут на семи площадках в Барнауле в субботу, 16 марта.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на ярмарках жители и гости Барнаула могут купить яйца, мясо и рыбу, полуфабрикаты и колбасы, кондитерские изделия, муку, масло, сахар и многое другое. Цены там будут ниже, чем в розничных магазинах и супермаркетах.
Ярмарочные площадки будут работать с 10.00 до 14.00 по следующим адресам:
Индустриальный район
- улица 50 лет СССР, 51а.
Ленинский район
- площадь Народная.
Железнодорожный район
- проспект Ленина, 71;
- проспект Красноармейский,131.
Октябрьский район
- проспект Ленина,152.
Центральный район
- проспект Красноармейский, 36;
- улица Чайковского, 21а.
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ИСТОЧНИК KP.RU