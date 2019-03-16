2019-03-16T05:12:15+03:00
Общество

16 марта в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Дарья САВЕНКО
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Продовольственные ярмарки пройдут на семи площадках в Барнауле в субботу, 16 марта.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на ярмарках жители и гости Барнаула могут купить яйца, мясо и рыбу, полуфабрикаты и колбасы, кондитерские изделия, муку, масло, сахар и многое другое. Цены там будут ниже, чем в розничных магазинах и супермаркетах.

Ярмарочные площадки будут работать с 10.00 до 14.00 по следующим адресам:

Индустриальный район

- улица 50 лет СССР, 51а.

Ленинский район

- площадь Народная.

Железнодорожный район

- проспект Ленина, 71;

- проспект Красноармейский,131.

Октябрьский район

- проспект Ленина,152.

Центральный район

- проспект Красноармейский, 36;

- улица Чайковского, 21а.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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