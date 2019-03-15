Под именем депутата «заминировали» Бийскую администрацию

СЕГОДНЯ 16:50 2019-03-15T18:45:49+03:00

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В пятницу, 15 марта, в администрацию Бийска поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве.

Письмо пришло на электронную почту городской администрации. В качестве автора был указан депутат Думы Бийска Евгений Корчагин. Неизвестный от имени депутата заявил о намерении совершить в здании террористический акт. Как отмечает «Бийский рабочий», для правдоподобности под подписью были приведены личные данные Евгения Корчагина, которые обычному человеку не так просто раздобыть.

В здании провели эвакуацию. Представители правоохранительных органов осмотрели помещения, взрывного устройства не нашли, поэтому вскоре чиновники продолжили свою работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU