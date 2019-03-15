«Как моя жена должна здесь ходить по магазинам»: алтайский депутат не хочет жить в райцентре

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-15T15:27:08+03:00

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В пятницу, 15 марта, в администрации Троицкого района Алтайского края депутаты заслушали отчет главы района Андрея Овсянникова за 2018 год. Главному районному чиновнику были заданы разные вопросы, в том числе и неудобные.

Так, депутат-справедливоросс райсовета Алексей Вовченко спросил, почему Овсянников не переезжает на постоянное место жительства в Троицкое, а ежедневно ездит на работу из Барнаула на служебном автомобиле. Ответ главы, мягко говоря, шокировал депутатов.

- Для переезда моей семьи нужно создать условия. Как моя жена должна здесь ходить по магазинам и слушать ахинею, которую говорят, – сказал Андрей Овсянников.

Интересно, что Овсянников во время избрания обещал переехать в Троицкое из Барнаула.

Помимо этого, депутатам было интересно, почему недавний визит губернатора стал вдруг закрытым для многих сельских глав.

- Не думаю, что у этих людей не было вопросов, которые бы они хотели донести до губернатора, – отмечает Вовченко. – Как нас учили – недостоверная или неполная информация приводит к неправильным решениям. Такого отношения к людям, деление на «своих-чужих» до этого в районе не было. Кто, кто дал право? - сказал Вовченко

Глава объяснил, что первая встреча с губернатором сорвалась, а вторая организовывалась очень оперативно, поэтому и не всех позвали.

ИСТОЧНИК KP.RU