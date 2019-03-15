Барнаул встал в семибалльных пробках вечером 15 марта

СЕГОДНЯ 13:25 2019-03-15T13:25:19+03:00

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Вечером в пятницу, 15 марта, многие автомобилисты Барнаула встали в семибалльные пробки.

Согласно сервису «Яндекс Пробки», затруднено движение на проспекте Красноармейском от улицы Анатолия до улицы Песчаная. Как всегда, машины почти не едут около торгово-развлекательного центра «GALAXY», а также на подъезде к нему – на улицах Челюскинцев и Ядринцева.

Пробка также образовалась на шоссе Ленточный бор от поворота с улицы Кутузова до улицы Власихинской. Около ТЦ «Лента» на Власихинской также тяжело проехать в обе стороны. Затруднено движение на площади Октября.

Выбирайте заранее пути объезда или прогуляйтесь по центру Барнаула. Кстати, уже завтра в Барнауле синоптики обещают похолодание, снег и ветер.

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось днем в пятницу, 15 марта, на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова в Барнауле (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU