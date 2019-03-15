Барнаульцев приглашают работать в ГИБДД
Жителей Барнаула приглашают на службу в органы внутренних дел на должность инспектора ДПС ГИБДД.
Требования к кандидатам:
- возраст до 35 лет;
- граждане Российской Федерации;
- не имеющие судимости;
- отслужившие срочную службу в Вооруженных Силах;
- годные по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в органах внутренних дел;
- образование высшее.
В ведомстве гарантируют стабильную и своевременную зарплату, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток, возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, а также получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста. От выслуги лет зависит увеличение времени отпуска и зарплаты.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, д. 5 ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу, тел.: 393-530, 393-550 (отделение кадров).
ИСТОЧНИК KP.RU