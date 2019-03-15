Названы профессии с самыми низкими и высокими зарплатами по Алтайскому краю

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-15T12:01:55+03:00

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Алтайкрайстат обнародовал данные по зарплатам в регионе.

Самые высокие - у железнодорожников, занимающихся грузовыми перевозками. В месяц они получают почти 52 500 рублей. На втором месте по ежемесячному доходу - работники междугородних и международных пассажирских перевозок - 41 773 рублей. Третье место по высокооплачиваемым профессиям занимают сотрудники металлургической отрасли. Их ежемесячный заработок составляет чуть больше 41 тысячи рублей.

Самые низкие зарплаты у людей, работающих в сфере грузовых автомобильных перевозок - 15 301 рублей и тех, кто трудится в гостиничном бизнесе и общепите - 16 096 рублей, сообщает "МК на Алтае".

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ИСТОЧНИК KP.RU