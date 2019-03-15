В Алтайском крае на газификацию потратят 730 млн рублей
В нынешнем году на газификацию населенных пунктов потратят 730 млн рублей.
Как сообщает АиФ, в эксплуатацию планируют ввести 120 километров газовых сетей. Это позволит подключить к газу около 4400 домов и 20 котельных на территории Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Бийского, Калманского, Первомайского, Павловского, Советского, Смоленского, Тальменского, Троицкого районов.
По словам министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева, газификация сел будет продолжена за счет краевых средств, но местное самоуправление должно подготовить проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.
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ИСТОЧНИК KP.RU