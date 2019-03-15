В Алтайском крае закрывается лыжный сезон

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-15T11:01:01+03:00

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Лыжный сезон закрывают в Алтайском крае километровыми лыжными марафонами.

В субботу, 16 марта, на «Трассе здоровья» в Рубцовске пройдут последние в этом сезоне соревнования. Участники сами выберут дистанцию, которая будет удобная для них. Все лыжники, преодолевшие выбранные дистанции, получат призы. Начало запланировано на 10:00.

В этом же день закроют лыжный сезон на лыжно-биатлонном комплексе «АлтайSKIй» в селе Алтайское. Кстати, там разыграют путевку на двоих в санаторий Белокурихи и другие призы. Начало в 10 часов.

А вот в Барнауле официальное закрытие зимнего сезона пройдет 17 марта на «Трассе здоровья». Для любителей лыжных прогулок в бору с 9 часов организуют конкурсы, чаепитие со сладкими угощениями. В этот же день пройдет массовый 50-километровый лыжный марафон по маршруту «Черемное - Барнаул». В прошлом году в нем участвовали почти 1200 любителей активного зимнего отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU