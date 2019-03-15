В надежде выиграть телефон девушка потеряла 127 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-15T10:29:10+03:00

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Жительница Барнаула поверила мошенникам и потеряла более 120 тысяч рублей.

Как рассказали вы пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне днем на мобильный телефон девушки позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником сотовой компании и предложил горожанке поучаствовать в розыгрыше дорогого телефона. Для участия нужно было продиктовать коды из смс. Девушка сказала их, а после с ее счета списались 127 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

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Далее произошло самое интересное - женщина позвонила вновь и сообщила, что ошибочно перевела вместо десяти сто тысяч рублей и попросила вернуть лишнее. Не проверив баланс, пенсионерка перечислила незнакомке 85 тысяч рублей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU