Семейная пара погибла при пожаре в алтайском селе

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-15T09:29:18+03:00

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Семейная пара погибла при пожаре в своем доме в селе Преградинка Благовещенского района. Назначена доследственная проверка.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, утром 15 марта в жилом деревянном доме произошел пожар. Супруги – 51-летний мужчина и 58-летняя женщина не смогли выбраться и сгорели. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печного отопления.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU