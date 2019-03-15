2019-03-15T09:29:18+03:00
Происшествия

Семейная пара погибла при пожаре в алтайском селе

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Семейная пара погибла при пожаре в своем доме в селе Преградинка Благовещенского района. Назначена доследственная проверка.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, утром 15 марта в жилом деревянном доме произошел пожар. Супруги – 51-летний мужчина и 58-летняя женщина не смогли выбраться и сгорели. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печного отопления.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также

26 млн рублей за плесень: Барнаульским сиротам предоставили сырые квартиры

Квартиры, предоставленные жильцам, оказались непригодными для проживания – из-за низкой температуры и сырости они покрылись плесенью (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле талые воды подтопили первые жилые дома
Пенсионерку из Бийска обманули на 85 тысяч рублей
За 1,5 миллиарда рублей продают барнаульский торговый центр
Пока, ОРВИ: В Алтайском крае снижается число заболевших
Заключенные Алтайского края делают свои программы на кабельном ТВ
В центре Барнаула частично перекрыли переулок
Хоккеисты «Алтая» вылетели из розыгрыша Кубка Федерации
"Ростелеком" наградил алтайских "Суперледи"
Сырое молоко или молочные продукты – что выбрать?
В Барнаул приедет работавший с Рязановым и Бодровым режиссер
Глава Рубцовска может покинуть свой пост
Алтайские синоптики рассказали о погоде с 15 по 21 марта 2019 года
Первая волна паводка на Алтае ожидается в начале апреля
"Подводный" переход появился в Бийске
Машина вылетела с дороги прямо на кладбище
Посевная площадь Алтая составит 5,3 млн гектаров
Алтайские справедливороссы: Семьи должны получать компенсацию за непредоставление яслей
26 млн рублей за плесень: Барнаульским сиротам предоставили сырые квартиры
Боксер ударил женщину в ночном клубе Барнаула
С кляпом во рту: барнаульцев просят оценить провокационную рекламу пивоварни
ВТБ Факторинг стал лидером по объему финансирования малого и среднего бизнеса
Как барнаульцы соблюдают пост
Пособник в растрате бывшего управделами губернатора Алтайского края получил условный срок
Мошенники убеждают барнаульцев менять электросчетчики
ВТБ открыл эскроу-счета на 1 млдр рублей
В Алтайском крае в 2018 году взяли свыше 25 тысяч ипотек