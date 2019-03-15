В Барнауле талые воды подтопили первые жилые дома
Талые воды подтопили первые частные дома в Барнауле. Об этом сообщают «Вести Алтай». Нашим коллегам прислали видео, на котором видно, вода поднялась на 8-10 сантиметров от пола.
Талые воды затопили первые частные дома в Барнауле.vesti22.tv
Произошло это в жилых домах на улице Правый Берег Пруда. Сейчас люди там вынуждены ходить по накидным доскам. Некоторая бытовая техника – испорчена. С такими условиями, проживание в этих домах становится очень тяжелым.
Тем временем, в Барнауле завершили проверку водооткачивающей техники к паводку. Она будет задействована для оснащения аварийно-спасательных бригад и ликвидации подтопления территорий пяти районов города.
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ИСТОЧНИК KP.RU