2019-03-15T08:26:56+03:00
Происшествия

Пенсионерку из Бийска обманули на 85 тысяч рублей

Дарья САВЕНКО
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Жительница Бийска перевела неизвестной женщине крупную сумму денег.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратилась 61-летняя женщина. Ее знакомый разместил в интернете объявление о продаже дачи. Участок мужчина оценил в 30 тысяч рублей. Спустя время ему позвонила женщина, которая сказала, что готова купить его. Для того чтобы перечислить задаток, она попросила у бийчанина номер банковской карты. Поскольку при себе у мужчины карты не было, он сообщил данные карты своей знакомой. Далее произошло самое интересное - женщина позвонила вновь и сообщила, что ошибочно перевела вместо десяти сто тысяч рублей и попросила вернуть лишнее. Не проверив баланс, пенсионерка перечислила незнакомке 85 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU

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