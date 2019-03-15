За 1,5 миллиарда рублей продают барнаульский торговый центр

СЕГОДНЯ 08:10 2019-03-15T08:10:43+03:00

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Агентство недвижимости «Сити-Трейд» на своем сайте опубликовало объявление о продаже торгового центра за 1,5 млрд рублей. Речь идет об одном барнаульском торгово-развлекательном комплексе, расположенном на Павловском тракте. Правда, его название не указано.

В объявлении написано, что площадь помещения составляет 40 тыс. квадратных метров. У здания имеется подземная парковка, и он полностью наполнен арендодателями. Здание находится на красной линии, в нем реализована концепция «город в городе», жители могут найти все необходимое, не выходя за пределы ТЦ.

Помещение соответствует всем техническим регламентам. Там есть пассажирский и грузовой лифты, централизованные системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Установлены пожарные сигнализации, оповещения, пожаротушения, есть охранная сигнализация.

На фасаде здания достаточно места для размещения рекламных световых вывесок. Торгово-развлекательный комплекс находится в активно развивающемся микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU