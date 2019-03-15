Пока, ОРВИ: В Алтайском крае снижается число заболевших

СЕГОДНЯ 07:33 2019-03-15T07:33:54+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошлую неделю в поликлиники Алтайского края обратились 14,4 тысяч человек, заболевших ОРВИ. С начала активности вируса, это первая неделя, когда число больных ниже эпидемического порога.

Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 21,8%. Однако, следить за своим здоровьем и заниматься профилактикой ОРВИ все же нужно.

- при пребывании в местах массового скопления людей, посещении медицинских организаций желательно пользоваться одноразовыми медицинскими масками.

- старайтесь вести здоровый образ жизни: достаточно спать, чаще гулять, употреблять в пищу продукты богатые витаминами, быть физически активным, исключить вредные привычки;

- чаще проветривайте помещения и проводите влажную уборку;

- избегайте контакта с больными острыми респираторными заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU