Пока, ОРВИ: В Алтайском крае снижается число заболевших
За прошлую неделю в поликлиники Алтайского края обратились 14,4 тысяч человек, заболевших ОРВИ. С начала активности вируса, это первая неделя, когда число больных ниже эпидемического порога.
Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 21,8%. Однако, следить за своим здоровьем и заниматься профилактикой ОРВИ все же нужно.
- при пребывании в местах массового скопления людей, посещении медицинских организаций желательно пользоваться одноразовыми медицинскими масками.
- старайтесь вести здоровый образ жизни: достаточно спать, чаще гулять, употреблять в пищу продукты богатые витаминами, быть физически активным, исключить вредные привычки;
- чаще проветривайте помещения и проводите влажную уборку;
- избегайте контакта с больными острыми респираторными заболеваниями.
ИСТОЧНИК KP.RU