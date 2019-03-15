Заключенные Алтайского края делают свои программы на кабельном ТВ

СЕГОДНЯ 07:07 2019-03-15T07:07:15+03:00

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В женской исправительной колонии № 6 в селе Шипуново заключенные выпускают свои авторские программы на «ТVОЁ/тв».

Четыре смелые женщины при помощи руководства исправительного учреждения выпускают рубрики «Мир своих увлечений», «Вопрос и ответ» и «Музыкальные поздравления» с начала 2019 года.

Выпуски выходят один раз в неделю, в них девушки рассказывают о различных мероприятиях, которые проводятся в исправительном учреждении, интервьюируют других заключенных и снимают репортажи. Очень востребованы «Музыкальные поздравления», их заказывают сами осужденные и их родственники. Рубрика «Вопрос и ответ» подготавливается совместно с сотрудниками колонии.

На сегодняшний день творческий коллектив колонии № 6 только набирается опыта. В скором времени в исправительном учреждении планируют провести мастер-классы от именитых краевых телевизионщиков, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU