В центре Барнаула частично перекрыли переулок

СЕГОДНЯ 07:01 2019-03-15T07:01:17+03:00

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С 15 марта в Барнауле перекрыли переулок Трудовой. Там начинается строительство тепловой сети, которое займет ни один месяц.

Так, с сегодняшнего для всех видов транспорта ограничен проезд от дома №10 до дома №16, в районе домов №18, 24, дома №20 по улице Кирова. Перекрыты участки будут до 15 апреля.

Помимо этого, с 5 апреля по 10 мая перекроют движение от дома №18 до дома №24, в районе домов №32, 35, 37, дома №19 по улице Песчаной. Нельзя будет проехать с 10 мая по 30 июня от дома №20 по улице Кирова до дома №19 по улицы Песчаной, от дома №32 до дома №35, от дома №37 до дома №37 по улицы Крупской, включая перекрытие улицы Димитрова, в районе пересечения с переулком Трудовым.

Также с 15 по 30 июня перекроют проезжую часть переулка Некрасова в районе здания №31.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных участках, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU