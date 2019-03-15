СЕГОДНЯ 06:44 2019-03-15T07:22:47+03:00

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Национальный оператор связи принял участие в весенних праздниках и вручил финалисткам конкурса «Суперледи» 27 сертификатов на бесплатный доступ в интернет. Праздники прошли в торгово-развлекательных центрах «Galaxy» Барнаула, «Радуга» Рубцовска и «Ривьера» Бийска.

Битва за звание «Суперледи» конкурса, организованного ТРЦ «Galaxy», началась с народного голосования в соцсетях, где девушки оставляли заявки на участие. В итоге в каждом городе в финал вышли по три команды из трех девушек. На праздничных площадках в торговых центрах конкурсантки показывали презентации с рассказом о себе и своих талантах, создавали с помощью профессионального стилиста и манекенов ультрамодный женский образ, делали «живым» моделям прически и макияж, танцевали и даже пытались читать мысли и понимать без слов. Победителями и обладателями почетного титула «Суперледи» стали команды, получившие от жюри конкурса наибольшее количество баллов.

"Ростелеком" наградил алтайских "Суперледи"Фото: предоставлено пресс-службой

За первое место «Ростелеком» подарил девушкам сертификаты с бесплатным доступом в интернет в течение 12 месяцев, за второе и третье места – аналогичные сертификаты со сроком действия полгода и четыре месяца.

- Ежегодно мы вместе с представителями фэшн-индустрии и партнерами программы лояльности «Ростелекома» выходим на площадки торговых центров, чтобы провести весенний праздник в честь 8 марта, рассказать о наших услугах и бонусах и поддержать победительниц конкурсов полезными подарками, – сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

В течение праздника бьюти-профессионалы предлагали зрителям бесплатные экспресс-макияжи, укладки, парафинотерапию, а для самых маленьких – мастер-класс по итальянскому языку. Участниками весенних праздников в городах края стали более тысячи человек.

"Ростелеком" наградил алтайских "Суперледи"Фото: предоставлено пресс-службой

"Ростелеком" наградил алтайских "Суперледи"Фото: предоставлено пресс-службой

ИСТОЧНИК KP.RU