2019-03-15T04:04:59+03:00
Политика

Глава Рубцовска может покинуть свой пост

Дарья САВЕНКО
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Главу города Рубцовска Дмитрия Фельдмана могут отстранить от занимаемой должности. Накануне суд признал его работу неудовлетворительной.

Как сообщают «Наши Новости», причиной этого стали массовые жалобы горожан на работу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Все это привело к тому, что народные избранники посчитали работу администрации и в частности, самого Фельдмана просто-напросто неэффективной. Глава же обратился в суд, чтобы оспорить их решение в суде, посчитав его необоснованным. Однако суд принял сторону горсовета, не удовлетворив требования Фельдмана.

В ближайшее время депутатам вновь предстоит оценить работу главы города уже за 2018 год. Еще один «неуд» может грозить Фельдману отставкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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