2019-03-14T16:01:11+03:00
Происшествия

Подводный переход появился в Бийске

Анна СЕМИНА
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"Подводный" переход в Бийске"Подводный" переход в БийскеФото: газеты «Бийский рабочий»
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В Бийске вместо подземного появился подводный переход – на днях его затопило.

Как сообщает сайт издания «Бийский рабочий», переход на переулке Коммунарском затопило в начале марта, однако до сегодняшнего дня никаких активных действий со стороны управления ЖКХ при администрации наукограда не предпринималось. Чтобы люди хоть как-то могли проходить туннель, уложили деревянные щиты, но толку от них, мягко говоря, мало.

- Откачивать воду в переходе автоматически должен насос, который оказался не приспособлен к минусовым температурам, и находится в замерзшем состоянии, - прокомментировали ситуацию в пресс-центре администрации.

Стоит отметить, что данная проблема уже приняла статус ежегодной и каждый спасается как может: родители на руках переносят детей, сами же вынуждены мочить ноги. Однако другого выхода просто нет – по-другому пересечь переулок с его оживленным движение просто не представляется возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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