Алтайские справедливороссы: Семьи должны получать компенсацию за непредоставление яслей

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-14T13:40:33+03:00

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Члены алтайского отделения партии «Справедливая Россия» намерены добиться права на компенсацию для родителей, чьи дети так и не дождались места в яслях.

По состоянию на 1 февраля в нашем регионе в списке очередников на ясли было 5,5 тысяч малышей от полутора до трех лет. Таким семьям не позавидуешь. Им приходится либо уходить с работы, чтобы сидеть с ребенком, либо все же возвращаться, но при этом оставлять малыша няне или оплачивать частный детский сад. В любом случае ситуация невыгодная. Тем более она не является той стимулирующей мерой поддержки детства и материнства, о которых говорил глава государства в недавнем Послании Президента.

Депутаты фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в АКЗС внесли в региональный парламент законопроект "О компенсации за непредоставление ребенку в возрасте от 1,5 до 3 лет места в образовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного образования". Парламентарии предлагают установить компенсацию за непредоставление яслей в размере пять тысяч рублей ежемесячно семьям, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума.

К слову, уже целый ряд регионов нашли возможность принять данную норму закона и изыскать в бюджете средства для ее реализации.

Накануне в краевом заксобрании состоялось совещание по законопроекту справороссов с участием руководства краевого парламента, профильных комитетов, и трех региональных министерств – Минфина, Минобра, и Минсоца. На данный момент есть понимание проблемы и чиновники готовы ей заниматься.

- В ходе обсуждения поднятого вопроса, нас пытались заверить, что к 2020 году проблема нехватки мест в яслях в Алтайском крае уже будет решена – для этого выделены серьёзные средства из федерального и краевого бюджетов и начато строительство новых и реконструкция существующих детсадов, – говорит руководитель фракции СР Александр Молотов.

Помимо этого, профильные ведомства готовы предоставить подробную "дорожную карту" по реализации озвученных ими обещаний.

ИСТОЧНИК KP.RU