Как барнаульцы соблюдают пост

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-14T11:01:57+03:00

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В барнаульской семье Прахт строгого рациона будут придерживаться все 40 дней Великого поста. На столе скромные блюда, никакого мяса, молочных продуктов, яиц.

Как православные соблюдают Великий Пост.Видео: Наши новости

- Постимся, в основном, мы с мужем, - рассказывает Мария Прахт. - Можно приготовить картошечку с каким-нибудь салатом, испечь постные булочки, орешки поесть. Вот всё это очень полезно. А когда уж очень тяжело, я могу себе позволить конфету.

Глава семьи Игорь Прахт в первые дни поста позволяет себе только хлеб и воду. У сыновей Арсения и Макара ограничений гораздо меньше – все-таки мальчишки еще маленькие. Им поменьше дают сладостей и запрещают смотреть мультики и пользоваться интернетом (церковь рекомендует в пост отказаться от всех утех).

Тех, кому сила воли не позволяет воздержаться от искушений, в семье Прахт не осуждают. Они знают, что суть поста - не в тарелке на столе, а в борьбе с соблазнами и добрых поступках, передают "Наши новости".

ИСТОЧНИК KP.RU