2019-03-14T10:20:15+03:00
Экономика

ВТБ открыл эскроу-счета на 1 млдр рублей

САПОЖКОВА Александра
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Банк ВТБ привлек более 1 млрд рублей средств клиентов-физических лиц на эскроу-счета. Продукт был успешно внедрен с ноября 2018 года.

ВТБ разработал для физических лиц удобный процесс открытия счета эскроу: клиенту нужно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка, для которых счета эскроу были интегрированы в текущую схему взаимодействия. Таким образом, переход на новую форму расчетов между застройщиками и дольщиками проходит максимально эффективно.

Использование счетов эскроу для оплаты по договорам участия в долевом строительстве защищает физических лиц – участников долевого строительства: деньги перечисляются застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на счетах эскроу. В случае, если дом не достроен в срок, вложения возвращаются дольщикам.

- Такая система финансирования застройщиков является дополнительным инструментом поддержки и развития строительной отрасли, так как делает подобные проекты существенно более привлекательными для дольщиков, обеспечивая им высокую надежность инвестирования в строящееся жилье по сравнению с применявшимися ранее схемами участия в долевом строительстве. Сейчас мы развернули большую работу по переходу на новую систему и до конца года планируем открыть около 25 тысяч эскроу-счетов, - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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